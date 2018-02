Moda Donna: lo show “ospedaliero” di Gucci stordisce Milano, ma non si dimentica del prodotto

I primi giorni della Milano Fashion Week sono stati sbaragliati ieri dalla sfilata di Gucci. La presentazione in sala operatoria ideata da Alessandro Michele ha scioccato tutti con un’atmosfera tetra dominata da colori asettici da ospedale con finte teste mozzate o animali fantastici portati in braccio da modelli e modelle. Al di là del mood inquietante, molti prodotti in pelle interessanti hanno sfilato sul pavimento in PVC. Le borse sono sempre in stile vintage, accessori che richiamano epoche e Paesi diversi, come bustine con catenella, secchielli e bauletti, anche in pellami pregiati. Tra le calzature si sono fatte notare mocassini several style, sandali spuntati con tacco importante, al fianco di immancabili sneaker in pelle scamosciata senape, beige o celestina, oppure tempestate di strass.