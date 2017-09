Saint Laurent la vuole rock, Laroche aggressiva, Dior è multiforme: tutta la pelle della Paris Fashion Week

“Uh là là: le cuir!”. Lucida, aggressiva, spesso nera: la pelle domina le passerelle francesi. Il défilé di Yves Saint Laurent, su cui ha vegliato con la sua imponenza la Tour Eiffel, ha sorpreso la fashion week parigina con capi d’abbigliamento in pelle rock e sensuali, come il tubino voluminoso nei suoi sbuffi di pelle. Si inserisce nel filone Lanvin, che, però, a differenza della griffe di casa Kering, propone un abito con cucitura a vista, taglio diagonale e sbuffo circoscritto sulle spalle. Non ha intenzione di trasmettere l’immagine di una donna rassicurante Guy Laroche, che usa le pelle per confezionare tailleur insoliti dall’estetica androgina. Ci ricorda che la pelle conosce possibilità di impiego infinite Dior. Che in passerella alterna completi omogenei nei colori (ma non nelle forme) con composizioni fantasiose. La Settimana della Moda di Parigi dura fino al 3 ottobre. Ne vedremo delle belle.