Energia. Voglia di osare. Sperimentazioni. Nuovi input. Gusto molto attuale, per nulla (o quasi…) retrò. La settimana milanese dedicata alle sfilate maschili per l’inverno 18/19, svolta dal 10 al 15 gennaio, ha sottolineato, una volta di più, quanto oggi lo streetwear sia ormai il denominatore comune di una nuova idea di lusso. Ecco il nostro “the best in leather”.

Tratto da La Conceria n.3 – clicca qui per accedere a tutti i contenuti