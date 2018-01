SCOPRI

COVER STORY | MI RITORNI IN MENTE

Il segnale del Garda

Il vorticoso gennaio delle fiere continua. Pitti Uomo lascia il posto a Riva del Garda, dove si scopre che il segmento medio chiede più pelle e da dove arrivano reali conferme del reshoring in atto.

Fate largo alla pelle

Expo Riva Schuh rimescola le carte del segmento medio: gli espositori riducono la proposta di materiali alternativi, i buyer apprezzano. Mosca rialza la testa, Pchino guarda a se stessa, India interlocutoria. A giugno parte anche Gardabags, evento riservato alla pelletteria di fascia media e, dicono gli organizztori trentini, che serve “per colmare un vuoto fieristico”.

Allora ritornano

“La produzione calzaturiera si sta avvicinando ai mercati di consumo”. Il reshoring, dunque, è reale. Lo spiega João Maia, direttore generale APICCAPS, durante l’opening talk di Expo Riva. La velocità: fattore vincente.

GLI ALTRI SERVIZI

Comprare meno, comprare meglio

E, soprattutto, comprare pelle, perché è un materiale che “permette di promuovere un acquisto consapevole”. A Pitti Immagine Uomo 93 il vegetale vola, insieme ad accessori che alla bellezza associano la durabilità. Bene cinture e pelliccia, cresce l’uso del cuoio nelle montature degli occhiali.

Streetwear

Energia. Voglia di osare. Sperimentazioni. Nuovi input. Gusto molto attuale, per nulla (o quasi…) retrò. La settimana milanese dedicata alle sfilate maschili per l’inverno 18/19, svolta dal 10 al 15 gennaio, ha sottolineato, una volta di più, quanto oggi lo streetwear sia ormai il denominatore comune di una nuova idea di lusso. Ecco il nostro “the best in leather”.

Revival, ma senza il botto

In passerella e nei negozi torna in maniera prepotente il capospalla in montone. Al successo stilistico non corrisponde un boom conciario. Ma la situazione potrebbe cambiare.

Tre Zeta si prende Brenta Suole

Il suolificio toscano incorpora l’azienda veneta da Rossimoda, hub calzaturiero della galassia LVMH. Obiettivo: aggredire il lusso.

Gli effetti sulla pelle

L’associazione brasiliana della concia (CICB) traccia il bilancio del 2017. In crescita l’export di wet blue. Sfida tra gruppi della macellazione nel Mato Grosso.

LE RUBRICHE

Il caso della settimana – Italia e formazione

Il cambio – Euro vs dollaro

Il numero – 15%

La furbata – Dr. Martens

La decisione – La Norvegia e le pellicce

#laconceria125 – 20 gennaio 1900: tratto dalle nostre pagine dell’epoca

Mercati a confronto – Il kazakistan chiude | L’Argentina apre | L’Indonesia aprirebbe

GLCC su Flyleather – “Hay, Nike: quella non è pelle”. E poi…

Automotive – GST venduta per 172 milioni

Accessori e componenti – UNAC: rilancio e rinnovo