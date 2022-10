Al Forum sulla Sostenibilità il Vaticano premia Sicit

“C’è un filo rosso che salda stretto il futuro dell’economia secondo parametri nuovi: l’umanesimo industriale”. Scrive così Carlo Marroni su Il Sole 24 Ore presentando il secondo Forum sulla Sostenibilità che il gruppo editoriale 24 Ore ha organizzato insieme al Vaticano. Parole che piacerebbero sicuramente a Brunello Cucinelli e che introducono la novità di questa edizione. Cioè: il premio Impresa Sostenibile. A vincerlo, insieme a altre 11 esperienze green d’impresa: Sicit. In altre parole, l’azienda vicentina emblema di una maniera evoluta ed evolutiva di interpretare la circolarità dell’industria conciaria.

Forum sulla Sostenibilità

Il Forum sulla Sostenibilità (svolto presso il Centro Congressi Augustinianum di Roma) ha inserito la novità del premio per valorizzare “le PMI italiane che hanno fatto della sostenibilità una chiave fondamentale per affrontare e superare le crisi di questi ultimi anni”. “È un momento importante – dice la CEO di Gruppo 24 Ore Mirja Cartia d’Asero – di confronto per ricerca dell’equilibrio tra impresa e sviluppo”. Un equilibrio di cui Sicit è artefice e testimone.

Il Vaticano premia Sicit

“La vicentina Sicit – si legge nella motivazione del premio – è specializzata nel recupero dei residui conciari e nella loro trasformazione in biostimolanti per l’agricoltura e ritardanti per l’industria del gesso (…). Nel 2021 ha definito sei linee di policy in materia di sostenibilità, tutela dell’ambiente, diritti umani, salute e sicurezza, diversità e anticorruzione”.

