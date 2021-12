L’anno della circolarità e del “chi non riutilizza è perduto”

Ormai è una moda. Se la circolarità per la pelle è un dato di fatto identitario e, a fine processo, progettuale, per tutto il variegato mondo della clientela è diventata un must indifferibile. In altre parole, chi non riutilizza è perduto, creando nuovi accessori dagli scarti delle precedenti produzioni.

Chi non riutilizza è perduto

A Scandicci c’è chi, come ASPRI (Associazione Pelle Recuperata Italiana), sulla circolarità della pelle ha fondato un’associazione. Mentre ad Arzignano SICIT dimostra, inaugurando i suoi laboratori d’avanguardia, fin dove si può spingere il trattamento e la trasformazione dei reflui conciari. In mezzo a questi due poli, mai come quest’anno, si è agitato un universo di progetti che della circolarità hanno fatto il loro mantra.

Per esempio, Ferragamo

Sul tema, Ferragamo ha sviluppato la collezione Icon Up. Ma non è certo l’unico brand ad aver iniziato a percorrere questa strada. Di progetti, se ne potrebbero citare tantissimi dai più consueti ai meno prevedibili. Perché recuperando la pelle scartata in fase di manifattura o quella inutilizzata nei magazzini, si può fare (davvero) di tutto.

