Dal Maso: la circolarità del sale conciario viaggia in autostrada

Sale recuperato dalle concerie per mettere in sicurezza le autostrade italiane. Dal Maso Group ha siglato un accordo di fornitura con Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, cui consegnerà il proprio sale per il disgelo stradale. Il prodotto dell’azienda di Arzignano, certificato e brevettato, verrà utilizzato in autostrada. In altre parole, lungo la A4, in particolare (per ora) lungo il tratto Brescia-Padova.

Il sale di Dal Maso Group



“Sono state settimane di lavoro intenso. Ci siamo fortemente impegnati per generare un prodotto che potesse rispondere agli stringenti criteri di sicurezza e qualità richiesti dalla società che gestisce la tratta autostradale. Alla fine siamo arrivati al risultato che ci aspettavamo”. Christian Dal Maso è il direttore dell’azienda di Arzignano che dal 1995 recupera il sale utilizzato dalle concerie della valle del Chiampo e lo lavora seguendo un trattamento unico e innovativo. Obiettivo: reintrodurlo sul mercato come prodotto per il disgelo stradale.

La prima volta in autostrada

È la prima volta che un’autostrada italiana sarà messa in sicurezza mediante l’utilizzo di sale ottenuto dopo il trattamento dello scarto di conceria. Il sale recuperato dalle concerie vicentine, e in parte da quelle di Santa Croce sull’Arno, sarà utilizzato lungo il tratto Brescia-Padova dell’autostrada A4 che collega Venezia e Milano. Un ulteriore esempio della circolorità della filiera conciaria.

Ecosgelo e certificazioni

“Negli ultimi due anni il nostro laboratorio di analisi e ricerca, in collaborazione con Conterio&Co, azienda torinese specializzata nella fornitura di sali – continua Dal Maso -, ha messo a punto un nuovo prodotto di alta qualità, in grado di rispondere alle esigenze di partner di primo piano. Siamo arrivati così a creare Ecosgelo, marchio registrato e prodotto certificato Remade in Italy”. Si tratta, spiega Dal Maso, “della prima certificazione accreditata per i prodotti in materiale riciclato realizzati in Italia. Rappresenta il massimo grado di attendibilità e trasparenza, nonché di rispetto per l’ambiente e tracciabilità dei materiali. Il nostro sale per disgelo la possiede dal 1° ottobre 2020″.

Il processo

In trent’anni di attività, Dal Maso Group ha sviluppato un sistema brevettato per ottenere una nuova “materia prima” da uno scarto industriale, senza incidere sulle risorse naturali. Al contrario: valorizzando “lo sfruttamento di una matrice che altrimenti andrebbe conferita in discarica. Il cloruro di sodio che trattiamo è recuperato da aziende che operano in diversi ambiti”. Principalmente, quello conciario, ma anche chimico e agroalimentare. Una volta trattato e igienizzato, questo sale raggiunge una purezza vicina al 100% e può tornare a nuova vita come prodotto destinato al settore della sicurezza e della manutenzione stradale. Una nuova dimostrazione della sostenibilità della filiera conciaria, sostenibile per natura.

Leggi anche: