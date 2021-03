Dal Maso Group è “Best Performer dell’Economia Circolare”

Giornata di festa per Dal Maso Group. L’azienda vicentina ha celebrato la mattina del 2 marzo la vittoria del premio “Best Performer dell’Economia Circolare”. Ha offerto l’occasione il webinar “Dalle competenze manageriali per la sostenibilità alle best practices aziendali dell’Economia Circolare” organizzato da Confindustria con il supporto di Fondirigenti, 4manager ed Enel X.

Dal Maso Group

Il gruppo veneto ha conquistato il primo premio nel concorso istituito da Confindustria grazie a un progetto per il recupero del sale. L’attività riguarda il riciclo del prodotto di scarto dei settori conciario e agroalimentare. Anziché essere conferito in discarica, è trasformato in un prodotto destinato al settore della sicurezza e della manutenzione stradale. In altre parole, torna ad avere una purezza vicina al 100% e si utilizza nella manutenzione delle strade nel periodo invernale. “Il sale depurato è più economico e più efficienze del cloruro sodio vergine perché a più basso valore di umidità” ha spiegato il direttore generale dell’azienda, Christian Dal Maso.

Gli altri premiati

Tra le oltre 200 PMI e grandi imprese che hanno partecipato all’edizione 2020 del concorso, ne sono state premiate altre 5 in base alle categorie previste dalla manifestazione. Ad esse, si aggiungeranno i premi speciali dedicati alle imprese che si sono distinte nello sviluppo delle competenze interne in tema di sostenibilità e nell’implementazione di sistemi di circular energy. Alle sei vincitrici il merito di aver “intrapreso azioni finalizzate allo sviluppo di un modello di business o all’attivazione/aggiornamento del processo produttivo”. (art)

