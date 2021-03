Domani online: i distretti, l’efficienza green e il caso veneto

L’esperienza distrettuale come fattore chiave per raggiungere la massima efficienza sostenibile. Il caso particoldare della pelle veneta. Se ne parla domani, martedì 30 marzo 2021, alle ore 17, sulla piattaforma Zoom, in un webinar organizzato da UNIC – Concerie Italiane. Sotto i riflettori: il racconto, molto dettagliato, di come la configurazione di un distretto produttivo, in questo caso quello veneto della concia, permetta di raggiungere un’elevata efficienza green.

Efficienza green

“Le strategie di sostenibilità – si legge nella presentazione del webinar – stanno diventando opzioni competitive chiave per le aziende nello scenario globale. I distretti industriali, in quanto sistemi produttivi locali, forniscono un importante supporto e rappresentano un contesto innovativo dove sviluppare traiettorie di riqualificazione ambientale per fornitori e marchi”. Partendo da questi presupposti, il webinar di domani “esplorerà l’esperienza del caso italiano e si concentrerà in particolare sul distretto conciario veneto”.

Chi c’è, come esserci

Il webinar si presenta come l’occasione per presentare in anteprima uno studio condotto dall’Università di Padova e dall’impianto consortile Acque del Chiampo. A farlo saranno Luca Boltri e Giacomo Zorzi di UNIC – Concerie Italiane che introdurranno l’intervento di Eleonora Di Maria, docente di Economia e Gestione delle Imprese dell’ateneo patavino. La partecipazione al seminario (che si svolgerà in lingua inglese) è libera. Occorre soltanto iscriversi accedendo cliccando qui.

