Faedesfa da 10 anni vicina ai bambini col sostegno della pelle

Da 10 anni vicina ai bambini in difficoltà. Un traguardo importante che l’associazione Faedesfa No Profit taglia nel 2021 insieme al Tomaificio Targa di Lendinara, in provincia di Rovigo. Fin dalla nascita dell’organizzazione, infatti, l’azienda di Franca Targa e Inge Spolaore (nel riquadro, foto tratta da radiorovigo.net), madre e figlia, ha contribuito al sostegno dei suoi progetti.

La storia di Faedesfa ha inizio nel 2011, quando un gruppo di neo-genitori riqualifica, con l’amministrazione comunale del paese rodigino, un’area verde abbandonata. Come? La trasformano in un parco giochi a disposizione di tutti i bambini. In un decennio Faedesfa ha fornito attrezzature per reparti di pediatria, materiale informatico ed elettrodomestici alle scuole, donato fondi per la ricerca della cura di malattie rare e genetiche, affiancato famiglie in difficoltà. Ha anche supportato i terremotati in Emilia Romagna nel 2012. Interventi in tutta Italia che l’associazione documenta sul proprio portale, anno per anno.

L’azienda dal cuore grande

Fin dall’inizio di questa avventura Faedesfa ha potuto contare sul sostegno del Tomaificio Targa. L’azienda nasce nel 1998 e subito si orienta alla produzione alle tomaie per calzature. “Lavoro e beneficenza possono coniugarsi senza problemi – racconta Franca Targa –. Di Faedesfa ci piacciono le idee e la trasparenza che la contraddistinguono, aderiamo alla campagna del 5xmille e non solo. Vogliamo farlo perché l’associazione trasforma gli aiuti in azioni concrete per il nostro Polesine”.

Il sostegno della pelle

Sono tante le aziende della filiera della pelle che, come il Tomaificio Targa, sostengono le attività di Faedesfa. Tra queste vi sono Salvatore Ferragamo, l’Antica Cuoieria di Arezzo, i calzaturifici Chacà di Ciuffenna, Medusa e Mexas di Villanova del Ghebbo. Non solo: anche Nada di Napoli, Grazia di Firenze, Carol di Montevarchi e Vera di Mastromarco-Lamporecchio (Pistoia). Vi sono poi Italsuole di Marcianise, Benvegnù di Vigonovo, specializzata nel commercio di componenti e accessori per calzature e pelletterie, Manfredini Formificio Tacchificio di Casandrino, Margi Calzature di Sant’Arpino, i solettifici Do.Gi, Il Veliero, Vigna e G.T. Emme, i suolifici Dick, Magonio e Soledan. Infine, anche i tacchifici 2001, Del Brenta, Molinella, Monti e Zanzani. (art)

