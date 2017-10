Gli scarti di pelle si trasformano in nuovi accessori: intesa tra Burberry e Elvis & Kresse

“I designer di produzione vedono gli scarti di pelle come qualcosa privo di valore, ma la pelle è un materiale prezioso”. E che, quindi, non va mai sprecato. Con queste parole Christoper Bailey, stilista di Burberry, spiega la filosofia che anima la sinergia che il brand inglese ha sottoscritto con Elvis & Kresse, azienda pelletteria londinese specializzata nel confezionamento di accessori d’alto di gamma con materiali riciclati. Per 5 anni Burberry girerà al partner 120 tonnellate di scarti di lavorazione altrimenti destinati allo smaltimento. I proventi delle vendite, gestite da Elvis & Kresse, saranno reinvestiti al 50% nella crescita delle attività dell’azienda, e per la restante parte a finanziare progetti di sviluppo dell’economia circolare. “Raccogliamo gli scarti di pelle dal pavimento della sala tagli, dove sembrano non avere più valore – si legge sul sito di Elvis & Kresse –: cuciamo i frammenti, a mano, uno a uno, e li trasformiamo in una nuova pelle”.