Il webinar UNIC che spiega la sostenibilità della pelle italiana

La data e l’ora da evidenziare in agenda sono le seguenti: lunedì prossimo, 14 dicembre 2020 alle 15. L’appuntamento, gioco forza, è online e il link a cui collegarvi lo trovate nelle prossime righe. Accederete, così, al webinar in cui UNIC – Concerie Italiane presenta e approfondisce la nuova edizione del Report di Sostenibilità della pelle italiana.

Sostenibilità della pelle italiana

“Da diciotto anni la conceria italiana – scrive UNIC – condivide con i propri stakeholder i risultati raggiunti nel campo della sostenibilità”. Ma, anche, “le attività messe in atto per monitorare e ridurre gli impatti ambientali di processo/prodotto, le iniziative volte a valorizzare e sostenere gli addetti e le comunità, i progetti per garantire impegno etico nelle dinamiche di filiera”. Risultati e contenuti che, ogni anno, sono protagonisti di un accurato Report di di Sostenibilità che lo scorso 3 dicembre è stato presentato durante l’Assemblea Annuale UNIC.

Il link lo trovate qui

Tutte le novità del Report di Sostenibilità 2020 di UNIC (associazione che fa parte di Confindustria Moda), saranno dunque oggetto di un webinar ospitato sulla piattaforma Zoom lunedì 14 dicembre alle 15. L’evento è aperto a tutti. Per partecipare occorre solo registrarsi a questo link.

Leggi anche: