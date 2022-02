Il webitorial di Maison (Intertek) sulla sostenibilità della pelle

La spinta green del lusso e della manifattura moda. I parametri per comprendere la sostenibilità della pelle. Maison, il centro di eccellenza espositivo e culturale di Intertek, ha organizzato con Lineapelle, la fiera dei materiali per il fashion system a breve in scena a Fieramilano Rho (22-24 febbraio), un webitorial sul tema per brand e operatori del settore. Un prodotto composto di interviste video e testuali, di cui si può godere online.

La sostenibilità della pelle

Presenta e modera l’iniziativa, parte della serie “Maison Sessioni”, Elena Ruffino di Intertek. “Il nostro obiettivo è divulgare informazioni sicure – spiega – e generare discussioni sul futuro del lusso. Ma anche creare connessioni tra idee e persone ed esplorare le sinergie tra creatività e scienza. I nostri ringraziamenti speciali vanno a Fulvia Bacchi, CEO di Lineapelle, e a tutto il board, per aver collaborato con noi”. Non solo: dal momento che la scelta dei materiali è un’operazione sempre più sensibile per le aziende, le imprese e i consumatori, il ringraziamento di Ruffino va soprattutto “all’importante ed efficace coinvolgimento di Lineapelle e di UNIC – Concerie Italiane sulla sostenibilità della pelle”.

I relatori

Partecipano al webitorial esperti e addetti ai lavori, come Ilaria Volontè, designer ed esperta di materiali e tendenze, e Federico Brugnoli, esperto di pelli sostenibili e CEO di Spin360. Ma anche Christian Layolle, consulente sostenibilità ed esperto di startup, e Mike Redshaw (Intertek). E, ancora, Fabiana Orlandi, servizio Sostenibilità e Ambiente di UNIC e Daniele Del Grande, Footwear Manager di Intertek. Il webitorial, dicevamo, è online.

