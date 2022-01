Il Portogallo approva il suo Decreto Pelle: multe per chi sgarra

Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale il 4 gennaio, il Portogallo approva il suo Decreto Pelle. Il Decreto-Lei n.o 3/2022 definisce il termine “couro” e le possibilità del suo uso commerciale. Mettendo, quindi, fuori gioco certe espressioni (come vegan leather, pelle sintetica e chi più ne ha, più ne metta) scorrette da un punto di vista tecnico e ingannevoli per il pubblico. La legge prevede multe e procedimenti penali per i trasgressori.

Il Portogallo approva il suo Decreto Pelle

“Con questa legge il Governo riconosce l’importanza strategica della pelle e dei prodotti in pelle per l’economia portoghese – commenta Nuno Carvalho, presidente dell’associazione di categoria APIC e del gruppo conciario Couro Azul –. Il Governo riconosce anche il bisogno di proteggere il settore dalle pratiche commerciali fraudolente”. La legge, dicevamo, definisce il termine pelle e ne disciplina l’uso. Non sarà più possibile in ambito commerciale e di etichettatura associare la parola a prefissi, suffissi e aggettivi qualificativi se il materiale in questione non è in pelle. Addio ecopelle e vegan leather, insomma. Il decreto portoghese intende tutelare il consumatore dalle informazioni ingannevoli e la competizione sul mercato da pratiche che possono distorcerla.

L’obiettivo di Cotance

Cotance, l’associazione che rappresenta la concia europea a Bruxelles, esulta. Ad ottobre 2020 già l’Italia si era dotata di uno strumento normativo a tutela dell’autenticità della pelle. Ora al novero dei Paesi europei provvisti di una legge sul tema (Belgio, Francia e Spagna) si aggiunge il Portogallo, mentre in Ungheria una norma sul tema segue l’iter di approvazione. “Ci aspettiamo che la Commissione Europea si decida a procedere per la tanto attesa armonizzazione delle normative sull’autenticità della pelle a livello comunitario”, conclude Manuel Rios, presidente di Cotance.

