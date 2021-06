ILSA festeggia i 65 anni di attività parlando di sostenibilità

Dal 1956, quando un giovane chimico ha intuito come trasformare i rifili delle pelli conciate in una nuova materia prima nobile. Al 2021, quando l’azienda, ormai multinazionale, si pone sul mercato globale con nuovi obiettivi di sostenibilità. ILSA festeggia i 65 anni di attività. E lo fa, non a caso, il 5 giugno, giornata mondiale dell’Ambiente. L’azienda vicentina per l’occasione cerca il dialogo con “il signor Mario”. Chi sarebbe? Il cittadino comune che, da non addetto ai lavori, non conosce il valore green e circolare della pelle e dei prodotti collegati.

Dal Veneto al mondo

Il quartier generale di ILSA è ad Arzignano, cioè in uno dei principali distretti italiani della concia. L’azienda realizza prodotti di nutrizione e biostimolazione per l’agricoltura partendo da materie prime rinnovabili, sia di origine vegetale che animale. ILSA, che fa parte del gruppo BCI, si è data di recente l’obiettivo di arrivare a trasformare 120.000 tonnellate di scarti conciari in biostimolanti per l’agricoltura sostenibile. Partendo dal Veneto, ILSA si è data una dimensione internazionale. A Molfetta (Bari) c’è il secondo stabilimento produttivo italiano. ILSA Brasil ha due strutture industriali nello stato brasiliano del Rio Grande do Sul, mentre in Cile opera la commerciale ECR Eurocilena. Nel 2020, con la fondazione al Cairo di ILSA PCA, il gruppo ha lanciato la sfida dello sviluppo di una agricoltura a maggiore efficienza nel continente africano.

ILSA festeggia i 65 anni

Un intervento su Il Giornale di Vicenza. E il dialogo diretto sul sito e sui social. ILSA approfitta della giornata mondiale dell’Ambiente per parlare di sostenibilità. Della concia, che raccoglie un sottoprodotto della zootecnia. E della pelle, che a sua volta diventa materia prima per nuove attività. L’azienda vicentina intende coinvolgere, dicevamo, il grande pubblico. Non tanto (o non solo) quello degli addetti ai lavori, che certe cose già le dovrebbe sapere. Ma la platea di persone che non si occupano di manifattura della moda e non conoscono, quindi, le eccellenze italiane. La pelle è green e circolare: ILSA lo spiega anche al “signor Mario”.

Leggi anche: