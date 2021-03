In un video i 9 paradossi che smontano i preconcetti sulla carne

Nove paradossi che smontano i preconcetti sulla carne. Sono quelli che le 11 associazioni aderenti all’inter-gruppo European Livestock Voice hanno raccolto in un video. Il gruppo, di cui fanno parte anche Cotance (concia) e Fur Europe (pelliccia), ha pubblicato il filmato su YouTube. Un modo per evidenziare i limiti della strategia comunitaria Farm to Fork.

I preconcetti errati

Cotance, Fur Europe e le altre 9 associazioni hanno elaborato la campagna di comunicazione dal titolo “The 9 paradoxes of Farm to Fork“. Il messaggio è chiaro: la strategia comunitaria per la transizione verso una produzione sostenibile è ambiziosa, ma non tiene conto di alcuni aspetti fondamentali. Il timore dei principali attori della filiera zootecnica europea è che non si tenga davvero conto delle tradizioni agricole e degli enormi progressi già compiuti.

Il video

Il video contiene i 9 paradossi che vengono illustrati in maniera molto chiara. Tutto nasce dal fatto che le persone frequentano meno le aziende agricole rispetto a un tempo e quindi non hanno visto la grande evoluzione di cui sono state protagoniste. E, così, il nuovo punto di vista non permette di cogliere l’importanza degli allevamenti e dell’agricoltura, della carne all’interno della dieta umana nonché di riconoscere le fake news in circolazione. (art)

