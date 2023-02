La prima volta a Lineapelle di The Ethical Fashion Initiative

Un debutto importante. Un debutto che racconta molto del perché Lineapelle è il salone di riferimento mondiale per la filiera della moda e del lusso, non solo per quanto riguarda stile e prodotto. Domani a Fieramilano Rho, infatti, espone per la prima volta The Ethical Fashion Initiative, programma delle Nazioni Unite che ha grandi progetti, grandi storie e grandi obiettivi da raccontare e raggiungere. Ce li racconta il creatore di The Ethical Fashion Initiative: Simone Cipriani.

The Ethical Fashion Initiative

“The Ethical Fashion Initiative – spiega Cipriani – è un’attività regolare dell’International Trade Center che è un’agenzia congiunta delle Nazioni Unite e del WTO. È un insieme di progetti che fa sostanzialmente tre cose”. La prima: “Gestisce una filiera di fornitura in Africa e, finché era possibile, in Afghanistan, producendo tessuti di lusso, tra cui cotone organico, cotone pluviale e tinture organiche”. La seconda: “Gestisce un acceleratore per marchi di moda africani emergenti”. La terza: “Siamo un advocacy center per SDG’s e sostenibilità con il quale abbiamo creato un sistema di due diligence condiviso con CMNI e adottato dai maggior brand italiani e testati da altri in Europa”.

Il coinvolgimento dei brand

“I brand si coinvolgono – continua Cipriani – nella catena di fornitura perché produciamo materiali accessori e prodotti per marchi di moda con i quali facciamo sviluppo prodotti. Per la manifattura, produciamo in Africa attraverso una filiera controllata da noi. È composta da imprese sociali che danno lavoro a donne e giovani provenienti da condizioni di marginalità. Applichiamo interamente la legge internazionale sul lavoro e tutti i criteri di sostenibilità ambientale e sociale. Per quanto riguarda l’acceleratore i brand sono coinvolti a livello di emergenti ma i maggiori sono coinvolti per sostenerli”.

La visione sostenibile

“Abbiamo migliaia di persone al lavoro in Africa subsahariana – spiega Cipriani -. Abbiamo come clienti i maggiori brand europei della moda e soprattutto stiamo creando un sistema di gestione della sostenibilità che aiuterà molte aziende di moda a semplificare alcuni processi e a produrre rapporti annuali di sostenibilità chiari e comparabili e allineati con la nuova legislazione europea in materia di sostenibilità e con quella esistente”.

Lineapelle 101

Cosa attendersi dal debutto a Lineapelle 101? “Ci aspettiamo di ampliare il nostro portafoglio clienti come fornitori di materiali di lusso e accessori per il settore della moda. Non siamo presenti in altri eventi fieristici, mentre siamo alle fashion week proponendo stilisti africani ed eventi. Finora non siamo stati ad alcuna fiera prediligendo il B2B diretto. Sono molto lieto, quindi, di iniziare la collaborazione con Lineapelle. Tra l’altro, in gioventù ho lavorato nel settore della pelle e ricordo bene l’atmosfera e l’importanza di Lineapelle per l’industria della moda”.

Leggi anche: