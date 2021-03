Oggi: le pelli esotiche sotto la lente di LP Sustainability Talks

Il tema è di stretta e necessaria attualità. Il parterre dei relatori di altissimo profilo. Sotto la lente di Lineapelle Sustainability Talks, oggi (martedì 9 marzo 2021) ci sono le pelli esotiche e l’analisi della loro filiera. L’appuntamento è sulla piattaforma Zoom, in lingua inglese, alle ore 16. La partecipazione è gratuita e per iscriversi occorre cliccare qui.

Le pelli esotiche

Come detto, il tema è di particolare attualità, essendo in modo costante oggetto di attacchi da parte delle sigle animaliste più estremiste. Richiede, dunque, un serio approfondimento, perché, come spiega Lineapelle, “la percezione della sostenibilità della filiera delle pelli esotiche è purtroppo spesso viziata da una disinformazione parziale”. Ma, soprattutto, è vittima di una retorica “incompleta, semplicistica, non supportata da prove scientifiche”. Ecco, allora, che il webinar di oggi, “si propone di illustrare la realtà di questa particolare filiera, grazie al contributo di esperti tecnici, scientifici e legislativi del settore”.

Il parterre dei relatori

Come gli altri webinar del ciclo Lineapelle Sustainability Talks, anche quello di oggi sarà moderato da Sustainable Talks with N&N. Ricco e “di sostanza” il parterre dei relatori. A cominciare da Christy Plott, quarta generazione alla guida della conceria specializzata American Tanning. Poi: Daniel Natusch, specialista in boa e pitoni e membro del gruppo IUCN (International Union for Conservation of Nature) che si occupa delle relazioni tra sfruttamento degli animali selvatici e sussistenza delle comunità locali. Con lui ci sarà Mathias Loertscher, responsabile sezione Protezione delle Specie per il Federal Veterinary Office di CITES. Dialogheranno con loro: Cathelijne Klomp, manager dell’Environment Development Department (divisione Sustainable Sourcing and Transparency) per la multinazionale del lusso LVMH. E, infine, Matthew Kilgarriff, direttore CSR di Richemont.

