Tre parole per SSIP: innovazione, sostenibilità, circolarità

Le parole sono tre e possono essere prese come la sintesi – molto estrema – della scientifica e divulgativa di SSIP e dell’ultima edizione della sua newsletter settimanale. La Leather Update numero 46/2022 della Stazione Sperimentale per l’industria delle pelli e delle materie concianti, infatti, si muove lungo queste tre linee programmatiche: innovazione, sostenibilità, circolarità. Tre parole per tre mondi nei quali la pelle gioca un ruolo da protagonista.

Tre parole per SSIP: innovazione

L’innovazione è il tema dell’intervento di Claudia Florio, Responsabile Scientifico Programma Open Innovation “LIC 2025”. Titolo: Gli strumenti per la filiera dell’innovazione conciaria: l’impegno della SSIP per accorciare la distanza tra Ricerca e Impresa”. È tratto da CPMC, il mensile di SSIP, e potete leggerlo nella sua interezza cliccando qui.

Sostenibilità, circolarità

Sostenibilità e circolarità sono sotto i riflettori dell’approfondimento che apre l’ultima Leather Update di SSIP. In due modi. Il primo: sono i temi al centro dell’intervento “Strategie Comunitarie ed aziendali per prodotti sostenibili e circolari”. Lo firma Daniela Caracciolo, coordinatore tecnico-scientifico Dipartimento Tecnologie per l’Ambiente SSIP, e lo potete leggere qui. Il secondo: “SSIP si è resa disponibile ad avviare uno studio anche sui fanghi consortili di Solofra”. Come, potete scoprirlo qui.

