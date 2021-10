UNIC spiega la circolarità conciaria alla RCS Academy

Il tema era la cosiddetta “transizione sostenibile”. Il palcoscenico, quello degli Online Green Talks organizzati da RCS Academy e Corriere della Sera. Evento che ha coinvolto qualcosa come 300.000 utenti medi collegati in live streaming su corriere.it. Un evento di alto profilo al quale ha partecipato anche UNIC – Concerie Italiane. E lo ha fatto portando la propria testimonianza di settore “esempio di economia circolare”, come scrive il Corriere,

RCS Academy e gli Online Green Talks

La terza giornata degli Online Green Talks (nella foto, l’immagine promozionale dell’evento) si è svolta giovedì scorso, 21 ottobre 2021. Ad aprire i lavori, il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, “che ha evidenziato l’urgenza di favorire gli investimenti verdi per favorire la crescita del Paese”. Il suo intervento è servito da introduzione a un approfondimento a 360 gradi sulle relative “nuove prospettive finanziarie – scrive il Corriere -. Si è parlato di regole necessarie per creare un mercato finanziario davvero verde. Poi: di standard ESG, di inclusione finanziaria e di nuove opportunità d’investimento per le imprese”.

UNIC spiega la circolarità conciaria

Estremamente trasversale il parterre dei relatori, sia sotto il profilo della finanza, sia dal punto di vista “del mondo aziendale che mette a terra le strategie per un pianeta migliore”. Ecco, dunque, che “a raccontare i nuovi modelli d’impresa sono stati chiamati Maria Cristina Bifulco di Prysmian Group, Alessandro Carloni di Gruppo Chiesi, Deborah Zani di Rubner Haus e Fulvia Bacchi di UNIC – Concerie Italiane”. Un’occasione importante e significativa per sottolineare e rafforzare l’identità green e circolare di un settore industriale italiano fondamentale e strategico per la filiera globale della moda e del lusso”.

Leggi anche: