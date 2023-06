Presentazioni, convegni, visite in azienda e in fiera. Assomac presenta la prossima edizione di UITIC, il congresso internazionale della calzatura in scena tra Vigevano e Milano dal 19 al 22 settembre: “L’Italia torna a ospitare l’evento per la prima volta dopo quasi 25 anni (l’ultima a Fermo nel 1999, ndr) – afferma Maria Vittoria Brustia,…

