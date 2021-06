Officine Poletto passa alla famiglia Gastaldello (Syn Bios)

Officine Poletto passa alla famiglia Gastaldello. Gli imprenditori veneti, titolari dell’azienda chimica Syn Bios, hanno rilevato il ramo di Officine Poletto specializzato in tecnologie per la concia.

Officine Poletto passa alla famiglia Gastaldello

L’acquisizione riguarda il 100% delle quote relative al ramo d’azienda di Officine Poletto che produce e vende macchinari per la concia, come riporta Tannery International. “Un’occasione che abbiamo colto al volo” spiega Enrico Gastaldello, manager di Syn Bios insieme al padre Daniele.

Il commento

“Solo alcuni anni fa nessuno avrebbe mai pensato di poter concludere questa operazione. A livello imprenditoriale si è trattato di un’occasione presentatasi sul mercato e che la nostra famiglia, una volta analizzata la situazione complessiva, ha ritenuto di poter cogliere– spiega Enrico Gastaldello –. Gli sforzi economici per sostenere questo progetto erano adeguati. Inoltre, riteniamo ci siano i margini per attuare un importante rilancio. Non lo riteniamo un azzardo dal punto di vista imprenditoriale, piuttosto una scelta oculata e ponderata”.

Immagini tratte da Facebook

