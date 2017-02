“Non ho nessuno da assumere”: e gli arrivano 130 cv in poche ore. Luciano Speroni ora spiega: “Valuteremo chi ha già esperienza”

Centrotrenta candidature in poche ore, arrivate in azienda in tutti i modi: via mail, telefono e anche presentate di persona. Con un’intervista alla Provincia Pavese, il calzaturiere di Vigevano Luciano Speroni (nella foto, tratta dal sito web del quotidiano) lamentava la difficoltà nel trovare addetti per la sua impresa: non gli riusciva di assumere neanche “giovani da formare in azienda”. Paradossale, in una stagione di crisi occupazionale come quella che attraversa l’Italia. L’appello mediatico dell’imprenditore lombardo ha, però, raggiunto lo scopo: i curriculum sono fioccati con tale velocità che l’azienda ha dovuto diramare un comunicato stampa per invitare alla calma le persone alla ricerca di impiego. “Ringraziamo tutti e valuteremo tutti – spiega Speroni con una nuova intervista alla Provincia Pavese -. Avrà precedenza chi in passato abbia già avuto a che fare con il mondo calzaturiero”. (rp)