Per Stonefly il fatturato 2016 (78 milioni di euro) è stabile, “ma soddisfacente”: adesso 10 monomarca in Italia

Il giro d’affari di Stonefly per il 2016 si attesta intorno ai 78 milioni di euro, cioè stabile rispetto all’anno precedente. Ma il risultato “alla luce della congiuntura difficile, ci rende soddisfatti”. Così Andrea Tomat, presidente e amministratore delegato dell’azienda calzaturiera di Montebelluna, commenta con Pambianco News il momento di mercato del suo brand. Per il futuro, però, si punta alla crescita, specie grazie al rafforzamento del retail in Italia con l’apertura di 10 monomarca, a partire dalle grandi città del Sud come Napoli, Bari e Palermo. A proposito dell’integrazione dei servizi con Lotto Sport Italia (veneta come Stonefly), Tomat commenta che “la gestione delle due società è stata di molto semplificata e ci auguriamo di poter sviluppare sinergie commerciali e di prodotto”.