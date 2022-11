Bikkembergs con Factory: accordo di 5 anni per l’abbigliamento

Il CEO vuole che il 2023 sia l’anno di “una nuova partenza”. E per questo nei programmi di Bikkembergs rientra l’accordo quinquennale con Factory. All’azienda di Fucecchio, specializzata nell’abbigliamento in pelle nonché proprietaria del marchio DROMe, il compito di produrre e distribuire le linee Uomo e Donna disegnate dallo stilista Lee Wood. Con un duplice obiettivo: affermare Bikkembergs nel premium e ricalibrarlo nel casual, più che nello sportswear.

L’accordo con Factory

“Siamo molto emozionati per questa nuova avventura – dice a MFF Dario Predozan, CEO di Levitas, società attraverso la quale l’holding cinese Modern Avenue controlla Bikkembergs –. La nostra decisione nasce da una necessità assoluta del brand di nuova energia e passione. La scelta è ricaduta su Factory perché in questo momento storico può davvero fare la differenza in termini qualitativi e di prodotto. Vogliamo costruire la nostra storia in modo eccellente”. I primi risultati della collaborazione si vedranno nella stagione pre-fall 2023. L’accordo con Factory arriva dopo che Bikkembergs aveva già ristrutturato le proprie licenze: con Zengarini di Montegranaro per le calzature e con Principe di Varese per la pelletteria.

In foto, due look Bikkembergs

Leggi anche: