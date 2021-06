La Martina supera la crisi raddoppiando l’e-commerce

Dal 15 al 30% delle vendite. La Martina tiene salda la barra del retail e programma uno sviluppo ulteriore del canale digitale. Come? Raddoppiando l’e-commerce. Proprio grazie a questa strategia, avviata ante-Covid, il brand sta intercettando nuovi clienti rimanendo fedele alla sua anima sportiva. Ma le novità riguardano anche l’ampliamento dell’offerta con ampi spazi, tra gli altri, per calzatura e pelletteria.

Raddoppiando l’e-commerce

Da due anni, spiega il CEO Lando Simonetti a L’Economia del Corriere della Sera, La Martina collabora con FiloBlu per lo sviluppo della piattaforma di e-commerce. La grande novità sta nella capacità di integrare il canale digitale con quello reale, che passa dalla proposta di foto e video ad hoc per i social. “Oggi vendiamo il 15% delle nostre collezioni tramite l’e-commerce, il nostro obiettivo è raddoppiare il risultato”, dice Simonetti. Proprio grazie all’online, e al suo legame a doppio filo con il mondo del polo, il brand argentino ha sottoscritto nuovi accordi internazionali. “Durante la pandemia siamo riusciti a chiudere una joint venture con la Cina e un accordo di licenza con il Brasile – riprende il manager -. Abbiamo poi in cantiere nuove partnership da firmare entro due mesi”.

Novità di prodotto

Ma gli investimenti di La Martina non riguardano solo il canale digitale. Il brand sta infatti arricchendo l’offerta di calzature, che produrrà la marchigiana Giano, e di pelletteria, realizzata nei laboratori di Varese della Principe. Nel frattempo il lavoro riguarda la collezione autunno-inverno 2021 a cui si affianca la ri-produzione di grandi classici come “La Primera“, la prima polo che il brand lanciò nel 1982. (art)

Leggi anche: