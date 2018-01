SCOPRI

COVER STORY | IL TEMPO STRINGE

Noi vi avevamo avvisato

L’ultima scadenza del REACh è dietro l’angolo (31 maggio 2018). Le incognite di un anno fa sono ancora attuali.

Programmando al buio

Dal primo giugno la gamma degli ausiliari chimici a disposizione della concia non sarà più la stessa. Molti prodotti spariranno dal mercato. Le formule vanno riscritte, i ricettari pure.

GLI ALTRI SERVIZI

La serenità delle macchine

Il 2017? Anno positivo, “crescita in continuità con quella del 2016”. Il 2018? “Si prospetta altrettanto buono”». Soprattutto in Italia, dice ASSOMAC, grazie alla proroga dei benefici fiscali 4.0. Avviato con UNIC un tavolo congiunto per la sicurezza delle macchine e degli impianti in conceria.SimacTanning Tech (20/22 febbraio)? Sold out.

Il dado è tratto

Gruppo Mastrotto entra nel comprensorio e progetta una conceria a Santa Croce sull’Arno. Acquisite le quote per conferire i reflui al depuratore, previste 40/50 assunzioni.

40 anni di Sciarada

Un monumento a forma di S, l’attenzione per il territorio e il tessuto sociale, la visione d’impresa: la conceria toscana chiude i festeggiamenti del suo anniversario e “guarda oltre”.

La conferma di Londra

Lineapelle London ribadisce la sua importanza, dimostra che l’area pelle non subisce particolare stress o incertezza da Brexit e chiarisce, una volta di più, che più di tutto, oggi, conta la qualità.

Dateci più qualità

Pitti Bimbo (18/20 gennaio) diventa più grande, i 7 saloni ibridi di Berlino (Panorama, Premium, Bright, Seek, Show&Order, Etichal Fashion, Green Showroom, 16/18 gennaio) si compattano e ne guadagnano in qualità. A Firenze Russia primo mercato e Italia alla riscossa. In Germania ci si aspettava il peggio e, invece, il mercato ha tenuto, anche quello all’ingrosso. Minimo comun denominatore: non solo il prezzo a tutti i costi, ma compratori più propensi ad acquistare scarpe belle e di qualità: in pelle.

Contemporary

Alle sfilate maschili di Parigi (16/21 gennaio) tanti gli stili presentati in passerella, con un fil rouge che li accomuna tutti: la voglia di contemporaneità. La moda è funzionale, risponde alle esigenze e al lifestyle dell’uomo di oggi. Il menswear vive quindi nell’ambivalenza tra sportivo ed elegante, tra glamour e street. In questo contesto, la versatilità della pelle si sposa perfettamente all’esigenza estetica. Ecco la nostra gallery.

Tra cielo e terra

Il settore degli interni in pelle (e non) non smette di riservare sorprese. Il possibile happy end di GST è rimesso in discussione dai piccoli creditori, Adient decolla e Poltrona Frau (in modo differente) la imita.

LE RUBRICHE

Il caso della settimana – Industria e populismi

La rinascita – Hong Kong

Il numero – 20%

La nomina – Hedi Slimane

L’area di crisi – Regione Marche

#laconceria125 – 20 gennaio 1900: tratto dalle nostre pagine dell’epoca

Imbottito a confronto – Steinhoff annaspa | Natuzzi programma

La crociata americana – Il Washington Post: “Bonded Leather? Un flagello”

Attualità – Speranza nigeriana | Acquisizione europea | Export americano | Abbattimento giapponese | Preoccupazione gallese

Materia prima – Le quotazioni in Italia e nel mondo