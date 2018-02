SCOPRI

COVER STORY | LA MAFIA DEL FALSO

Fake come la droga

Gli interessi della mala asiatica nel commercio di prodotti di moda falsi. I risultati dell’inchiesta China Truck.

Gli affari del boss cinese

Spedizioni bilaterali sulla direttrice Roma-Pechino via Hong Kong. Borse da controllare, comprare, smerciare. Tra blocchi doganali e sequestri. Marcello Ravveduto, Università di Salerno: “Ma non ci sarà mai allarme sociale”.

GLI ALTRI SERVIZI

Upgrading New York

Lineapelle NY, parte prima (ne riparleremo nel prossimo numero). Le prime impressioni ne confermano l’importanza. I buyer stupiti da come gli espositori migliorino continuamente la qualità del prodotto. Fase opaca per la congiuntura USA. Altre fiere: IILF, Inspiramais, Couromoda; La moda italiana a Seoul.

La carica dei 1001

A Lineapelle94 torna Amici per la Pelle, il concorso artistico che coinvolge gli studenti delle medie dei distretti conciari. Per la prima volta in palio premi in denaro, da investire in quel che alle scuole serve di più: attrezzature e strumenti didattici. Anche Poltrona Frau investe sui più piccoli unendo la pelle, i bambini e Bruno Munari.

Paris, Texas

La pelletteria vola, Vuitton moltiplica gli stabilimenti. L’inaugurazione della 15esima fabbrica francese e della prima texana è questione di mesi. E come LV, anche Fendi e Céline investono in nuovi stabilimenti.

Il mercato va di lusso

Immatricolazioni in crescita, tranne che in UK. Cina sugli scudi, investimenti all’orizzonte. L’automotive traccia il bilancio del 2017. I conti dei giganti della fornitura di interni: Lear ride, Adient no.

La pelliccia attacca

Stanchi di subire aggressioni animalveg, i pellicciai di IFF (International Fur Federation) passano al contrattacco con un video su youtube e denunciano: “Quella sintetica nasconde notevoli costi sociali”. Contro il leather sounding: i conciatori portoghesi si affiancano ai colleghi italiani di UNIC, ai francesi di CNC, ai tedeschi di VDL, alla confederazione europea (Cotance) e ai brasiliani di CICB.

Solofra, ottobre 2018

Dopo Arzignano, il Politecnico del Cuoio si prepara a sbarcare in Campania. Il corso (1.800 ore, 720 in azienda) lo progetta SSIP in sinergia con DMD Solofra, NCL, DLG Leather.

Tecnologia: automotive e non solo

Un 2017 “positivo” grazie, al traino degli interni in pelle nel mondo, e, in Italia, alla pelletteria. Mercato, innovazione tecnologica, prospettive secondo Gemata.

Le aspettative di Delhi

L’area pelle indiana incassa sgravi fiscali e incentivi dal governo. Le autorità assicurano il ritorno alla crescita. Ma il presente è di crisi.

LE RUBRICHE

Il caso della settimana – La moda e il lavoro

La polemica – Balenciaga

Il numero – 2,87

L’addio – Andrea Pfister

Acquisizione tecnologica – I veneti di Spraytech acquisiti da NEIP III

#laconceria125 – 5 febbraio 1900: tratto dalle nostre pagine dell’epoca

Storie di raccoglitori – Sarval-Rhone investe | Prime Hide rischia

Protezionismo – Inasprimento turco | Contraddizione keniana

Attualità – Il Pakistan morde | Il Bangladesh arranca | Robiki è (quasi) pronta