Produrre in Argentina non conviene più: Adidas licenzia 112 operai, calzaturificio a rischio chiusura

I primi licenziamenti riguardano 112 dipendenti della società Extreme Gear, sussidiaria locale di Adidas. Secondo la stampa, il timore è che la misura possa riguardare a breve anche gli altri 300 addetti del locale stabilimento produttivo (inaugurato nel 2011). La calzatura argentina, in difficoltà dopo le riforme liberali del governo Macri, conosce un nuovo capitolo della sua crisi. Il governatore del distretto di Esteban Echeverrìa, dove ha sede la sussidiaria di Adidas, arriva al punto: “Siamo invasi da prodotti cinesi si legge su cueroamerica.info: da noi la paga di un operaio equivale a 800 dollari, lì e in Vietnam 80. Non possiamo competere”. A nulla sono valse le proposte dei dipendenti di auto-ridursi lo stipendio: Adidas ha preferito licenziare.