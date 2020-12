Adient nel quarto trimestre fa -8% e chiude bene un anno difficile

Adient chiude bene un anno difficile. Il colosso dell’automotive chiude il quarto trimestre 2020 con EBITDA in crescita, ma fatturato consolidato in calo. Il colosso di sedili per auto mostra ottimismo per il 2021 ma prevede che per tornare a livelli pre-Covid in Europa serviranno “alcuni anni”.

Adient ha iniziato l’anno fiscale 2020 con una crescita importante degli utili. Ma poi il tutto ha subito una brusca frenata nel terzo trimestre a causa della pandemia, che ha bloccato la produzione in America ed Europa. Alla fine del trimestre la società ha rimesso in moto gli impianti e anche le vendite hanno ripreso a crescere. Tanto che Adient ha chiuso il quarto trimestre con EBITDA a 287 milioni di dollari, in crescita del 33% su base annua rispetto all’anno scorso. Nello stesso periodo però il fatturato consolidato ha registrato un calo dell’8% a 3,6 miliardi. Nel corso dell’intero anno fiscale Adient ha registrato vendite per 12,67 miliardi di dollari, in calo del 23% su base annua.

Previsioni e commento

Adient annuncia di attendere “che lo slancio positivo continui nell’anno fiscale 2021”. A guidare questa tenuta sarebbe il proseguimento del piano di turnaround insieme agli “aumenti previsti nella produzione globale di veicoli”. “Il team di Adient ha mantenuto resilienze nonostante il grande impegno del 2020 e questa resilienza ci ha permesso di reagire rapidamente di fronte all’impatto negativo della pandemia a livello globale chiudendo l’anno in modo forte – afferma il presidente Doug Del Grosso -. Entriamo nel nuovo anno fiscale con uno slancio positivo che si prevede guidi il miglioramento continuo delle attività della società, portando a un aumento degli utili e del flusso di cassa rispetto al 2020″. (art)

