Con 17 mld di incassi, il 2020 per Lear è un anno in calo (-14%)

Un anno in calo ma il quarto trimestre lascia ben sperare. Lear Corporation, gruppo americano degli interni e delle tecnologie per l’auto, ha reso noti i dati finanziari per il quarto trimestre e per l’intero 2020. Gli ultimi tre mesi dell’anno fiscale confermano la ripresa del settore anche se non bastano a compensare le perdite collegabili alle conseguenze della pandemia.

Un anno in calo

Nel corso del 2020 Lear ha incassato 17,045 miliardi di dollari con ricavi equivalenti a 158,5 milioni. Nell’anno precedente le vendite avevano toccato i 19,810 miliardi di dollari mentre i ricavi avevano raggiunto i 753,6 milioni. Un calo quindi del 14% delle vendite. “Nell’intero anno la produzione globale di veicoli è diminuita in modo significativo, riflettendo le interruzioni del settore legate alla pandemia da Coronavirus” evidenzia la società. Tuttavia il quarto trimestre ha confermato la ripresa. Negli ultimi tre mesi dell’anno, Lear ha infatti incassato 5,243 miliardi di dollari contro i 4,817 del 2019. I ricavi hanno raggiunto 201,6 milioni di dollari mentre un anno fa erano stati di 126 milioni.

E il futuro?

In coda al 2020 Lear ha incrementato le vendite del 9%, tanto che il presidente Ray Scott parla di “ottimi risultati finanziari”. “È un momento entusiasmante per l’industria automobilistica – prosegue il numero 1 di Lear – poiché la transizione ai veicoli elettrici sta accelerando e i volumi di produzione globale dei veicoli stanno crescendo”. La società americana prevede di portare il fatturato tra i 19,8 e i 20,8 miliardi di dollari nel 2021. (art)

