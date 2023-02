Dal record alla crisi, Rolls-Royce licenzia (almeno) 9.000 addetti

Dal record di auto vendute all’ennesima crisi. È il 2022 di Rolls-Royce. È stato durissimo in un discorso al personale il nuovo CEO Tufan Erginbilgic, che ha definito l’azienda “una piattaforma in fiamme: ogni investimento che facciamo, lo distruggiamo”. L’azienda ha già tagliato 9.000 posti di lavoro per risparmiare 1,3 miliardi di sterline di costi. Ma il severo discorso del CEO potrebbe aprire la strada a nuovi licenziamenti. Un anno fa l’azienda festeggiava il record di auto vendute.

Dal record alle performance insostenibile

Erginbilgic, entrato in carica appena un mese fa, ha lasciato da parte la diplomazia quando si è rivolto ai dipendenti della Rolls-Royce. La casa automobilistica britannica dovrà cambiare strada per andare avanti. Il blocco dei voli ha gravemente intaccato l’attività aerospaziale civile, che genera ancora il 40% dei ricavi del gruppo. Il CEO è convinto di poter migliorare l’azienda, ma ha avvertito che i dipendenti devono “pensare in modo diverso, agire in modo diverso, fare la differenza in modo che questo business si corregga da solo e non abbiamo molto tempo”. Lo stesso CEO non solo ha evidenziato come dal punto di vista finanziario la Rolls-Royce abbia performance inferiori a tutti i principali concorrenti. Ma ha descritto l’azienda come una “piattaforma in fiamme”. E poi ancora ha definito “insostenibile” la performance aziendale, “a un livello che non può continuare”. E ha chiarito che la crisi non è correlata alla pandemia.

Licenziamenti in vista?

La durezza delle parole del nuovo CEO sono state interpretate come l’anteprima di ulteriori licenziamenti. Soprattutto negli uffici. Il Financial Times, che ha riportato la notizia, ricorda come l’azienda sia appena uscita da una profonda revisione lanciata dall’ex CEO Warren East sulla scia della pandemia, che ha comportato la perdita di 9.000 posti di lavoro per risparmiare 1,3 miliardi di sterline di costi. (mv)

