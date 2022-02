Effetto wow: Ducati e Poltrona Frau insieme nel segno della pelle

Ducati e Poltrona Frau insieme nel segno della pelle. La Business Unit Interiors in Motions di Poltrona Frau ha realizzato una speciale versione del modello XDiavel Nera in edizione numerata e limitata a 500 esemplari. La parte più iconica? La sella. In pelle, of course.

Insieme nel segno della pelle

La nuova Ducati XDiavel Nera è stata protagonista del settimo episodio delle Ducati World Première Web Series. La parte più riconoscibile di questo modello, che segna la collaborazione tra la casa motociclistica e Poltrona Frau, è la speciale sella realizzata in pelle Frau. In altre parole: una morbida pelle naturale lavorata a mano, frutto di anni di ricerca da parte dell’azienda con quartier generale a Tolentino (Macerata). La sella è disponibile in 5 differenti colorazioni ed è personalizzata con una serie di X incise attraverso un sofisticato processo di laseratura, che richiamano il nome della moto.

Esclusività assoluta

L’esclusività, però, va ben oltre. Per esempio, ilcliente può chiedere anche una sella comfort più ampia e uno schienalino, sempre in pelle Frau, adatti per viaggiare in due. Infine, i 500 appassionati Ducatisti che ordineranno XDiavel Nera riceveranno anche un portachiavi e un portadocumenti esclusivi realizzati in pelle Frau con la stessa colorazione della sella.

Un progetto 100% italiano

“Poltrona Frau si riconferma partner ideale per il mondo motociclistico e dell’autornotive” dice Nicola Coropulis, CEO Poltrona Frau. Il quale si è detto orgoglioso di far parte di questo progetto 100% italiano. Un progetto che “dimostra nuovamente il nostro know-how e la nostra capacità di progettare in co-design unendo innovazione e lavoro artigianale”. All’interno di Poltrona Frau, la progettazione e la realizzazione della sella sono state curate dalla Business Unit Interiors in Motions. Nata nella metà degli anni ’80, è specializzata “nella creazione, realizzazione e fornitura di interni distintivi in pelle nel settore premium automotive, aereo, del trasporto su rotaia e della navigazione d’altura. La XDiavel Nera sintetizza perfettamente i valori che accomunano Ducati e Poltrona Frau” commenta Andrea Ferraresi, direttore Centro Stile Ducati. “Queata moto è unica e dall’identità inconfondibile: una splendida espressione dell’eccellenza del Made in Italy”. (mv)

