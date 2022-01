Per Poltrona Frau l’economia di scala di una holding è una risorsa

Per Poltrona Frau il 2021 è stato da record per il catalogo residenziale, ma da dimenticare per il contract. Nicola Coropulis, CEO del brand marchigiano del design, ci spiega come l’ultimo sia stato un anno ricco allo stesso tempo di opportunità e di stress di filiera. E come l’economia di scala di una holding, il gruppo Haworth, sia strategica per cogliere gli effetti della nidification.

Lo scenario per Poltrona Frau

La nidification ha dato impulso al mercato della pelle per l’arredo, come vi raccontiamo su La Conceria n. 1 del 2022. E sullo stesso numero riportiamo la testimonianza di Coropulis, che nel suo ruolo di CEO si deve confrontare con le prospettive di consumo, come l’ibridazione: “Oggi la casa è anche ufficio, gli spazi e di conseguenza i mobili sono diventati polifunzionali”. E, al contempo, deve far fronte agli aspetti critici. In questo senso, essere parte di una holding comporta più di un vantaggio. “Le economie di scala senza dubbio. Come la possibilità di ammortizzare gli aumenti dei prezzi delle materie prime”.

Il nuovo format de La Conceria

Nel 2022 cambia il format del nostro mensile. Ogni uscita sarà dedicata a un approfondimento monografico. Il primo numero parla di imbottito e design. Lo fa nei termini del giornalismo economico, cioè a partire dai numeri congiunturali. Ma anche in quelli della sociologia. Altrettanto importanti sono le testimonianze raccolte, come quella di Coropulis e non solo.

