Il nearshoring americano di Faurecia: nuova fabbrica in Messico

Nuovo stabilimento in Messico per Faurecia, la multinazionale della componentistica per il settore automotive. Dopo l’insediamento di una nuova struttura produttiva in Marocco, il colosso francese prosegue nella strategia di nearshoring americano.

Nearshoring americano

L’obiettivo di Faurecia (che fa parte del gruppo Forvia insieme alla tedesca Hella) è, infatti, spostare la produzione dall’Asia ed essere più vicini ai clienti finali. Clienti che, in questo caso, sono posizionati in Messico. Nello specifico: Volvo e Stellantis. L’investimento è pari a 147 milioni di dollari e mira a produrre sedute per più 2 milioni di automobili entro il 2025. Per raggiungere questo obiettivo Faurecia raddoppierà la capacità di produzione entro la fine del 2023 per arrivare a rifornire 720.000 veicoli entro il 2024.

Forse anche Tesla?

Per Faurecia questo nuovo insediamento produttivo ai confini settentrionali dello stato del Nuevo Leon è il 32esimo in Messico. In quest’area il 25% dei 125 investimenti produttivi di alto livello è rappresentato dall’automotive. Per esempio, anche Tesla realizzerà qui una delle sue gigafactory, destinata alla produzione di veicoli elettrici. Sarà un nuovo cliente per Faurecia?

