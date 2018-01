La seduta volante: Adient firma joint venture con Boeing. Nasce Adient Aerospace

Il quartier generale sarà a Kaiserslautern, in Germania. Obiettivo: “Soddisfare il crescente fabbisogno dell’industria aeronautica nell’ambito delle sedute”. Adient, player globale degli interni (in pelle e non), ha siglato un’importante joint venture con il costruttore aeronautico Boing. Risultato: la creazione di una nuova società Adient Aerospace, specializzata in “progettazione e produzione di airplane seat”. “I sedili sono sempre stati una sfida continua per i nostri clienti, per il settore e per Boeing – dice Kevin Schemm, vicepresidente senior del Supply Chain Management del gigante dell’aria -. Adient Aerospace sfrutterà la leadership di Boeing nel settore e la sua profonda conoscenza delle esigenze dei clienti e delle esigenze tecniche al fine di fornire prodotti di qualità superiore per le compagnie e i passeggeri di tutto il mondo”.