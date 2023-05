Nel secondo trimestre continua il vento in poppa per Adient (+11%)

Dopo il 6% nel primo trimestre dell’anno fiscale, si conferma il vento in poppa per Adient. Nel periodo gennaio-marzo la multinazionale OEM (original equipment manufacturer) ha fatturato 3,9 miliardi di dollari (+11%). Sulla scorta dei risultati complessivi nel primo semestre, il gruppo conta di chiudere il bilancio con 15 miliardi di dollari di vendite consolidate e circa 850 milioni di ebitda.

Vento in poppa per Adient

A proposito del secondo trimestre, dati interessanti riguardano la marginalità operativa lorda. Il MOL di Adient risulta in crescita del 56,5% negli States, del 77% negli stati EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) e dell’8% in Asia. La situazione finanziaria, intanto, vede al 31 marzo il debito lordo a 2,5 miliardi di dollari e quello netto a 1,7 miliardi di dollari, mentre la liquidità è di 826 milioni di dollari. “Nel secondo trimestre abbiamo ottenuto una forte performance operativa, commerciale e finanziaria – commenta il presidente e CEO Doug Del Grosso –. Nonostante gli ostacoli, siamo concentrati nel superarli con successo e nel realizzare il nostro piano per l’anno fiscale 2023″.

