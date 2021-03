Nemmeno Covid frena Pecca Group: +45% nel secondo trimestre

Nemmeno Covid frena Pecca Group. Il produttore malese di sedili chiude il secondo trimestre dell’anno fiscale con utili alle stelle. Merito della divisione sanitaria, ma anche in buona parte delle vendite dei prodotti in pelle.

Nemmeno Covid frena Pecca Group

Pecca Group ha archiviato il secondo trimestre dell’anno fiscale, terminato al 31 dicembre 2020, con ottimi risultati. L’utile netto è salito a circa 6,05 milioni di ringgit (1,47 milioni di dollari) contro 4,08 milioni di ringgit (circa 995.000 dollari) dell’anno precedente. Un incremento del 45%. Le vendite hanno raggiunto i 39,46 milioni di ringgit (circa 9,7 milioni di dollari) contro i 31,36 milioni (circa 7,7 milioni di dollari) di un anno fa (+25,8%).

Sedili in pelle

“I ricavi dei sedili delle auto in pelle rappresentano la quota più importante, pesando per circa il 76,82% del fatturato totale. Seguono quelli di prodotti sanitari, che valgono circa il 12,27% dei ricavi nel trimestre in esame”, spiega la società. Il mercato interno di auto non ha subito contraccolpi e la produzione ha continuato a buon ritmo, tanto da determinare un incremento degli ordini di sedili in pelle e di conseguenza il buon risultato del ramo d’azienda. (art)

Leggi anche: