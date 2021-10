Pelle, così Jaguar Land Rover risponde al mercato (e a Volvo)

Al momento è ancora un progetto alla fase sperimentale. Ma Jaguar Land Rover (JLR) sta testando l’utilizzo della tecnologia blockchain per tracciare le pelli e garantire la trasparenza della filiera ai consumatori. In questo modo il gruppo dell’auto risponde al mercato, che chiede all’industria di impegnarsi nel miglioramento delle performance ambientali. E, a distanza, anche ai colleghi di Volvo, che alle stesse istanze hanno reagito con un taglio secco della pelle, tanto discriminatorio quanto difficilmente comprensibile. Partner di Jaguar Land Rover nell’iniziativa sono i fornitori Circulor e Bridge of Weir, insieme all’università di Nottingham.

La trasparenza di Jaguar Land Rover

Il gruppo JLR inserisce il progetto tra le iniziative utili all’abbattimento del suo carbon footprint entro il 2039. Utilizzando dati GPS e biometrici, nonché codici QR, la tecnologia blockchain “sdoppia” il viaggio di ogni singola pelle, dall’acquisto operato dalla conceria al suo montaggio negli interni dei veicoli, in un registro digitale. In questo modo è possibile verificare la filiera del materiale in ogni step della sua trasformazione. Sostenuto dal punto di vista finanziario da Innovate UK (l’agenzia britannica per l’innovazione), il modello di tracking è applicabile, rivendicano gli ideatori, su scala globale e in ogni comparto manifatturiero che impiega la pelle.

Un’idea di sostenibilità

Il gruppo JLR, dicevamo, ha una strategia per la sostenibilità (Reimagine) che passa dai materiali (non solo la pelle), ma comprende anche altri aspetti delle attività industriali. L’obiettivo è arrivare a “un lusso moderno”, che sia non solo green e tecnologico, ma che abbia anche un impatto sociale positivo. Una piano, almeno fin qui, più complesso e lungimirante di quello draconiano (a esser buoni ) sfornato da Volvo.

