Tra Tod’s e Lamborghini una partnership nel nome dell’eccellenza

Borse, scarpe, abbigliamento e accessori griffati Tod’s e Lamborghini. Sarà il risultato della partnership tra le due aziende, che mette insieme artigianato e tradizione made in Italy, ma anche ricerca tecnologica e innovazione. Non è nota la data del rilascio dei prodotti. “La cura dei dettagli e la continua ricerca e innovazione sono valori che uniscono la filosofia dei nostri due marchi e rappresentano il vero italian lifestyle” è il commento di Diego Della Valle, CEO del gruppo Tod’s.

La partnership Tod’s e Lamborghini

Superato il miliardo di euro di fatturato nel 2022, Tod’s si regala la collaborazione con Lamborghini. La nota congiunta diffusa non dice di più, ma è logico pensare che verranno lanciati prodotti recanti i loghi dei due marchi. Il video che celebra l’accordo mostra alcuni modelli che probabilmente faranno parte della collezione. Si vedono sneaker con un fondo voluminoso, una sportiva total white, oltre al mocassino Gommino Tod’s in una versione più robusta, con un tacco rigido in colori a contrasto.

Il commento di Della Valle

“Lamborghini rappresenta la massima espressione del design e della ricerca tecnologica nello scenario mondiale dell’automobilismo” dichiara Diego Della Valle. L’annuncio della collaborazione arriva ad una settimana dalla sfilata che Tod’s ha in programma nella fashion week milanese (24 febbraio). “Tod’s è stata fondata all’inizio del secolo scorso da un artigiano appassionato e visionario. Circa 50 anni dopo, Ferruccio Lamborghini ha realizzato il suo sogno e ha fondato un’azienda mossa dalla stessa visione e passione, con un impegno incessante per la ricerca e l’innovazione – aggiunge Stephan Winkelmann, presidente e CEO di Automobili Lamborghini –. Siamo orgogliosi di questa collaborazione che traccia i nuovi confini dello stile italiano”. (mv)

Leggi anche: