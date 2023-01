La spinta decisiva delle borse riporta Tod’s nell’One Billion Club

Tod’s torna nel prestigioso One Billion Club. Il gruppo del lusso guidato dalla famiglia Della Valle ha chiuso il 2022 con il record di fatturato: 1,007 miliardi rispetto agli 1,004 che incassò nell’ormai lontano 2016. Il valore è superiore del 13,9% rispetto al 2021 e di circa il 10% sul 2019. La spinta decisiva arriva dalla pelletteria: i ricavi provenienti dalle borse, infatti, sono aumentati del 33%. Il che fa essere Diego Della Valle fiducioso sul futuro. E con lui, ostentano ottimismo anche gli analisti.

La spinta decisiva delle borse

Il gruppo Tod’s ha comunicato i dati preliminari delle vendite realizzate nel 2022. Il fatturato consolidato è leggermente superiore a 1 miliardo di euro (1,007 miliardi), livello oltrepassato solo nel 2016. Gli analisti si aspettavano 985 milioni di euro. Un aiuto per arrivare al record di fatturato è arrivato dall’aumento dei prezzi che tutti i player del lusso hanno applicato. E, poi, c’è stato il boom della pelletteria, cresciuta di un terzo e che offre margini più ampi. Anche per questo gli analisti credono che, seguendo questo trend, Tod’s possa tornare a generare utili dopo le perdite registrate nel triennio 2019-2021.

La soddisfazione di Diego

Diego Della Valle, CEO del gruppo, oltre a esprimere la sua soddisfazione, spiega che “la crescita è stata guidata dal canale retail e dal marchio Tod’s, che ha registrato ottimi risultati in tutte le categorie di prodotto. Stiamo raccogliendo i primi risultati che sono il frutto della strategia di medio periodo che abbiamo avviato”. L’obiettivo “principale è quello di accrescere il valore patrimoniale del gruppo e di ogni singolo marchio, destinandovi tutti gli investimenti necessari per ottenere questo risultato”. DDV ha poi elencato i prossimi passi strategici della società. “Stiamo proseguendo la politica di sviluppo nella rete distributiva, con aperture di nuovi punti vendita selezionati anche in nuovi mercati e vogliamo migliorare la crescita organica”.

I giovani e i brand

Della Valle ha poi citato gli sforzi del gruppo “per avvicinarci sempre più alla clientela giovane” e si è detto ottimista per il 2023. “Considerando l’ottimo inizio di stagione nei nostri negozi e la solidità del portafoglio ordini per la prossima stagione, siamo molto fiduciosi per quanto riguarda i risultati futuri”. Nel dettaglio, a cambi correnti, le vendite dei prodotti a marchio Tod’s (che genera la metà dei ricavi complessivi del gruppo) sono cresciute del 19%, Roger Vivier +7%, Hogan e Fay +11%. A livello geografico, i ricavi generati dalle Americhe sono saliti del 31% e quelli del resto del mondo del 43%, sopperendo così al -8% registrato in Cina. Bene anche il mercato domestico: +16%. (mv)

