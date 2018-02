Brasile, JBS Carnes presenta il “sigillo”: un certificato per garantire la qualità della filiera

Una nuova certificazione, “Il sigillo della Catena di Fornitura”, per garantire che tutta la filiera rispetti i requisiti internazionali di sostenibilità e welfare animale. JBS Carnes, divisione della multinazionale brasiliana delle proteine animali e della pelle, ha varato in collaborazione con SBC (agenzia brasiliana delle certificazioni) uno strumento per assicurare che le 36 unità produttive che la società gestisce nel Paese sudamericano siano inappuntabili dal punto di vista della gestione della materia prima e del processo. “Coniughiamo i protocolli più rigorosi utilizzati nel mondo – commenta con una nota Renato Costa, presidente di JBS Carnes – in un’unica certificazione”. Al momento sono 13 gli impianti JBS Carnes che già operano secondo i criteri necessari per ottenere il “sigillo”. La multinazionale ha investito 2 milioni di real (circa 500.000 euro) nella formazione del personale.