Lo spacchettamento non basta per superare la crisi: il calzaturificio Gemini licenzia 12 dipendenti

Lo storico calzaturificio Gemini di Ponticelli (Pisa) era stato diviso in 4 aziende per permettergli di superare il difficile momento dal punto di vista economico, ma la soluzione non sembra funzionare. 12 lavoratori di due delle 4 aziende in cui era stato suddiviso, G.M. Operation e Pigu, sono stati licenziati per cessazione di attività. Una circostanza rende ancora più aspra la vicenda: le lettere di licenziamento sono datate 17 novembre, giorno in cui gli operai stavano scioperando per una serie di difficoltà che secondo i sindacati andavano avanti da due anni e mezzo. Ora si profila un muro contro muro con la possibilità che il contenzioso sfoci in una vertenza. (mc)