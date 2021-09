12/11/21: Canada Goose debutta nella scarpa (anche made in Italy)

Il 12 novembre 2021 segna il debutto ufficiale di Canada Goose nella scarpa. Un ingresso che arriva dopo tre anni di studi, avviati con l’acquisizione dei canadesi di Baffin nel 2018 e dopo aver formato una divisione interna specializzata. E il made in Italy sarà protagonista perché uno dei due modelli previsti nasce in Italia. Non finisce qui: il brand, infatti, ha già annunciato che amplierà la sua offerta di calzature nelle prossime stagioni.

Canada Goose debutta nella scarpa

Due, si diceva, sono i modelli in vetrina. In altre parole, come scrive Business of Fashion: Journey Boot, pensato per l’escursionismo, e Snow Mantra Boot, progettato per resistere alle temperature più fredde. Il primo è prodotto in Italia. È uno stivale da trekking da 750 dollari realizzato in pelle che include una soletta rimovibile in schiuma. Il secondo è uno stivale invernale isolato da 1.300 dollari prodotto in Romania. Adam Meek, general manager della Footwear Division di Canada Goose, ha precisato a Footwear News che il pellame utilizzato è provenienza tedesca ed è “prodotto responsabilmente con un risparmio nel consumo di acqua e prodotti chimici”.

La strategia commerciale

“La nostra strategia commerciale è guidata dal fatto che il direct-to-consumer e il wholesale sono ugualmente importanti per la nostra attività. Questo stesso approccio è stato introdotto nella nostra prima collezione calzaturiera”, spiega il CEO Dani Reiss. “Lavoriamo fino a 2 anni sulle collezioni, quindi posso dirvi che le calzature continueranno stagionalmente, con nuovi stili che si ispirano anche alle nostre icone”. Canada Goose quest’anno prevede di superare per la prima volta quest’anno il miliardo di dollari di fatturato. (mv)

