Assocalzaturifici: il presidente Siro Badon si è dimesso

Siro Badon ha rassegnato le dimissioni da presidente di Assocalzaturifici, l’associazione (aderente a Confindustria Moda) di riferimento dell’industria calzaturiera italiana. La decisione, come si legge in una nota, è arrivata “per motivi familiari e professionali”. Badon ha assunto la presidenza a giugno 2019. Il suo mandato era di anni ed era, dunque, in scadenza nel 2023.

Siro Badon, imprenditore alla guida del calzaturificio De Robert di Saonara (Padova), si è dimesso dalla presidenza di Assocalzaturifici. Dopo 9 anni trascorsi alla guida dell’Associazione Calzaturifici della Riviera del Brenta (ACRIB), Badon era arrivato al vertice di Assocalzaturifici il 26 giugno 2019, succedendo ad Annarita Pilotti.

Un anno prima

Ha guidato l’associazione in tempo di pandemia e sarebbe dovuto restare in carica fino alla scadenza naturale del suo mandato, cioè fino a giugno 2023. Invece oggi (26 luglio 2022) ha deciso di rassegnare le dimissioni “per motivi familiari e professionali, legati al carico lavorativo della sua azienda, che gli impediscono di continuare ad assicurare una presenza costante nell’associazione”. Nella breve nota inviata da Assocalzaturifici, Badon ringrazia lo staff per l’impegno profuso.

