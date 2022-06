Assomac e UITIC insieme per l’International Footwear Congress 2023

Assomac e UITIC uniscono le forze per organizzare l’edizione numero 21 dell’International Footwear Congress. Il convegno mondiale della tecnologia calzaturiera si svolgerà nel 2023 tra Milano e Vigevano. La collaborazione tra le due associazioni sarà in fiera in occasione del prossimo Simac Tanning Tech (Fieramilano Rho, 20 -22 settembre 2022). “Abbiamo ripensato al suo modello organizzativo e d’offerta in chiave sempre più strategica – dice della prossima edizione del Simac Tanning Tech Maria Vittoria Brustia, presidente di Assomac Servizi –. Sarà un hub di networking dal respiro internazionale”.

La sinergia

Assomac è l’Associazione nazionale dei costruttori italiani di tecnologie per calzatura, pelletteria e conceria. UITIC (International Union of Shoe Industry Technicians) è l’associazione internazionale che si occupa di sviluppare e diffondere la conoscenza tecnologica per l’industria della calzatura. I due partner hanno presentato mercoledì 29 giugno presso la sede milanese di Assolombarda la loro partnership. Per ora sono due le tappe da gestire insieme. Il prossimo Simac Tanning Tech, in calendario a settembre in concomitanza con Lineapelle. “Sarà l’occasione per mostrare l’obiettivo che ci accomuna – sono le parole di Brustia –. Cioè diffondere e creare un sistema aperto e condiviso per poter migliorare e crescere tutti, con una sana tensione competitiva e collaborativa al contempo”. Quali novità ci saranno in fiera: la piattaforma informativa, il panel di workshop e talks e le partnership con ICE Agenzia e con SPS Italia.

Il convegno

La seconda tappa dell’accordo è la collaborazione per organizzare l’International Footwear Congress in programma l’anno prossimo tra Milano e Vigevano. “Tutti i nostri sforzi sono rivolti all’organizzazione del congresso mondiale del 2023 – commenta Yves Morin, presidente di UITIC – che coinciderà anche con la celebrazione del cinquantesimo anniversario dell’associazione”. Già decisi i temi da sviluppare: sostenibilità, trasformazione digitale, logistica, supply chain e un focus particolare sul capitale umano di domani. (mv)

