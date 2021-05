C’è sempre una prima sneaker: ecco quella di JW Anderson

Il mix tra pelle e canvas è alla base della prima collezione indipendente di sneaker del marchio JW Anderson. In precedenza, il brand aveva rilasciato alcune collaborazioni di successo, in particolare quella con Converse. Ora, però, arrivano la sua ”vera” prima sneaker. Segni particolari: 100% made in Italy.

C’è sempre una prima sneaker

Il modello hi-top è composto da una tomaia in canvas ricoperta da pelle pieno fiore per conferire alla sneaker un effetto decostruito. La scarpa poggia su una spessa suola platform in gomma. La collezione è composta da 7 colorazioni definite “audaci”. “Volevo mantenerle il più possibile color-blocked: come se fossero state appena immerse in vasche piene di questi colori vibranti”. In altre parole: viola, verde, arancione, nero su nero e bianco su bianco. Tutti, “davvero troppo saturi” spiega Jonathan Anderson. Altre due colorazioni, invece, sono più sobrie e mixano bianco e marrone, marchio creativo di JW Anderson.

Una primitiva forma di artigiano

“Stavo pensando a una forma primitiva di artigianato – dice Anderson – in cui la pelle incontra la tela. Mi piace come la cucitura grezza implichi la mano del fabbricante”. Le sneaker fanno parte della collezione Autunno/Inverno 2021-2022 e mantengono i volumi sproporzionati tipici del marchio. Lo stesso Anderson ha descritto la neoarrivata come uno “studio sulla decostruzione, l’artigianato e le proporzioni esplose: mi piace pensarla come un’astrazione di una sneaker tradizionale ma dai volumi esagerati “. (mv)

