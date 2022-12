Che vuol dire se il lucido per scarpe Kiwi in UK è introvabile

Tante volte i piccoli particolari sono rivelatori. Nel Regno Unito il tradizionale lucido per scarpe Kiwi è ormai introvabile. Semplicemente perché in quel mercato non è più conveniente distribuire il prodotto: le vendite sono ridottissime. Il mercato è dominato dalla sneaker. Anche i laboratori che riparano scarpe si sono adeguati al mercato, offrendo servizi di pulizia delle “scarpe da ginnastica”. Fortunatamente il mercato offre alcuni prodotti alternativi, spesso marcati dalle aziende che producono calzature formali.

Il lucido per scarpe Kiwi

Financial Times parte alla spasmodica ricerca di una confezione di crema Kiwi. A brevettare il lucido è stato l’australiano William Ramsay. Sua moglie, Annie, era neozelandese e da qui il nome del prodotto. La prima confezione venduta risale al 1906. Nel 1984 ha acquistato il marchio l’azienda alimentare americana Sara Lee Corporation. Poi nel 2011 c’è stato il passaggio nelle mani di SC Johnson, l’azienda statunitense titolare di marchi quali Mr Muscle e Raid. Quest’ultima società ha deciso di abbandonare l’attività di cura delle calzature nel Regno Unito. Perché? Per una riduzione delle vendite a causa dell’espansione delle scarpe casual che non richiedono lucidatura.

“Stiamo tornando alle origini”

Romi Topi è il fondatore di Shoe Shine Service, che da oltre 20 anni lucida le scarpe dei ricchi londinesi: “La pandemia ha decisamente cambiato la cultura del vestire – dice –. Oggi siamo troppo casual. La gente lavora da casa e quando esce sembra che abbia appena finito l’allenamento in palestra. La città è più simile a un campus universitario”. Le vendite del lucido TopShine così come quelle dei prodotti per la pulizia di pelli e scarpe sono crollate. Tant’è che Amazon gli sta restituendo i prodotti invenduti. Topi si è adattato al mercato e oltre alla classica lucidatura offre anche un servizio sneaker. Ora però ha notato un cambiamento: le persone vogliono far durare le loro scarpe. “Stiamo tornando alle origini, comprando qualità e non quantità” afferma l’imprenditore.

La scarpa formale non è morta

Anche il grande magazzino John Lewis ha introdotto prodotti per la cura delle sneaker. Ma commercializza anche il lucido made in England Cherry Blossom. Mentre marchi come Dr Martens, Grenson, Loake e Church’s vendono prodotti per la pulizia delle scarpe con il proprio marchio. Forse il mercato della scarpa formale non è proprio morto completamente. (mv)

Foto dal web

