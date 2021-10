Clarks, conti in rosso (-44%) e dipendenti in sciopero

Acque agitate da Clarks, tra scioperi e i conti in rosso. Media locali riportano che oltre 100 dipendenti del polo distributivo di Westway sono in agitazione da due settimane. Nel mirino degli addetti c’è la cosiddetta politica aziendale del “licenzia e riassumi” (fire & rehire). Nel bilancio di Clarks, chiuso a gennaio ma consultabile solo in questi giorni, le vendite risultano in calo del 44% su base annua. La perdita netta è passata da 15,7 a 89,1 milioni di sterline. Nel marzo scorso, il brand è passato nelle mani della società di private equity LionRock Capital.

Le agitazioni

I dipendenti in sciopero denunciano che Clarks voglia licenziare le maestranze per poi riassumerle a condizioni contrattuali meno favorevoli. L’azienda, secondo quanto riporta Itv, sostiene che la strategia sia necessaria per garantire il futuro della società. Nonché per garantire “equità” ai suoi dipendenti.

Conti in rosso

La pandemia ha avuto un certo impatto sui conti di Clarks. Nell’ultimo esercizio fiscale C. & J . Clark International, la società operativa che gestisce il marchio, ha registrato ricavi per 407,9 milioni di sterline (-44%). Secondo i documenti citati da Shoe Intelligence, Clarks avrebbe omesso di pagare un dividendo, mentre il numero dei dipendenti è sceso a 5.818 da 7.739. Secondo gli stessi documenti, LionRock Capital avrebbe pagato 1 sola sterlina per acquisire il 51% di Clarks. Una somma frutto di accordi precedenti e dell’investimento globale di 100 milioni di sterline. (mv)

