Rivoluzione Clarks: in uscita il CEO Giorgio Presca (e non solo)

Rivoluzione Clarks. Con la nuova proprietà LionRock Capital arrivano anche nuovi manager. Infatti, secondo i media britannici, sarebbero usciti dal board del marchio calzaturiero il CEO Giorgio Presca, il direttore commerciale Massimo Barzaghi e il direttore del personale Difna Blamey. Per il momento, il direttore non esecutivo di Clarks, Victor Herrero (ex CEO di Guess), assume il doppio ruolo di presidente esecutivo e amministratore delegato.

Rivoluzione Clarks

Dopo 195 anni di storia, dunque, Clarks vive una fase di cambiamenti radicali. Il primo è stato ricorrere al CVA per cercare di arginare il trend non positivo dell’azienda acuitosi con la pandemia. Il secondo è stato il trasferimento del controllo del marchio dalla famiglia Clark, che lo fondò, al fondo di private equity LionRock Capital. In altre parole, la società con sede a Hong Kong che ha acquisito la quota di maggioranza del brand investendo 100 milioni di sterline. E nei giorni scorsi è arrivato il terzo giro di vite. Retailgazette.co.uk, infatti scrive che tre importanti manager se ne sono andati: il CEO Giorgio Presca, il direttore commerciale Massimo Barzaghi e il direttore del personale Difna Blamey.

Un nuovo team di gestione

LionRock Capital sta attualmente nominando un nuovo team di gestione. Nel frattempo, Víctor Herrero, membro del CdA, assumerà la carica di presidente esecutivo e di CEO. Da parecchi anni Clarks era impegnato a invertire una rotta recessiva. Per questo motivo sta subendo una profonda ristrutturazione. LionRock Capital, ora, dovrà decidere se continuare a seguire la strategia intrapresa da Presca. Oppure avviare un piano di gestione completamente nuovo dando al marchio un nuovo impulso su scala internazionale. (mv)

